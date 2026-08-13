Preço de Edu3Labs hoje

O preço ao vivo de Edu3Labs (NFE) hoje é $ 0, com uma variação de 6.77% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NFE para USD é de $ 0 por NFE.

Edu3Labs ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 258,919, com um fornecimento em circulação de 52.59M NFE. Nas últimas 24 horas, NFE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.342138, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, NFE movimentou-se -3.29% na última hora e -14.81% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 256.61.

Informações de mercado de Edu3Labs (NFE)

Capitalização de mercado $ 258.92K$ 258.92K $ 258.92K Volume (24h) $ 256.61$ 256.61 $ 256.61 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 620.45K$ 620.45K $ 620.45K Fornecimento Circulante 52.59M 52.59M 52.59M Fornecimento total 899,599,999.28 899,599,999.28 899,599,999.28

A capitalização de mercado atual de Edu3Labs é $ 258.92K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 256.61. A oferta em circulação de NFE é 52.59M, com um fornecimento total de 899599999.28. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 620.45K.