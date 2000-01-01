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Principais tokens de Education por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Education. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
WINK
WINK
WIN
$ 0.0000311
+0.26%
-2.17%
+3.02%
$ 30.89M
$ 1.87B
2
EDU Coin
EDU Coin
EDU
$ 0.03964
0.00%
+0.10%
+14.12%
$ 30.81M
$ 1.72M
3
ViFoxCoin
ViFoxCoin
VFX
$ 1.017
0.00%
-0.00%
+1.40%
$ 10.08M
$ 121.45
4
EDUM
EDUM
EDUM
$ 0.05655
+0.01%
0.00%
+0.27%
$ 2.24M
$ 616.24
5
Skill Stacker
Skill Stacker
STKR
$ 0.00192974
-0.67%
-0.01%
+4.44%
$ 1.84M
$ 324.53
6
Kohenoor
Kohenoor
KEN
$ 32.47
-0.06%
+0.01%
+2.33%
$ 974.13K
$ 130.09
7
Lucrar
Lucrar
LCR
$ 0.117497
+0.10%
-0.00%
+3.49%
$ 318.28K
$ 713.09
8
EvidenZ
EvidenZ
BCDT
$ 0.00917897
0.00%
--
+0.36%
$ 316.14K
$ 58.51
9
Sage by Virtuals
Sage by Virtuals
SAGE
$ 0.00030664
-0.16%
--
+7.10%
$ 306.64K
$ 5.81
10
Edu3Labs
Edu3Labs
NFE
$ 0.00071287
0.00%
--
-11.92%
$ 267.74K
$ 83.08
11
roule token
roule token
ROUL
$ 0.00212516
0.00%
--
+2.59%
$ 154.36K
$ 102.25
12
99 Bitcoins
99 Bitcoins
99BTC
$ 1.9E-6
0.00%
+2.80%
+3.83%
$ 125.52K
--
13
Chain Talk Daily
Chain Talk Daily
CTD
$ 3.483E-5
+0.20%
+0.10%
+25.79%
$ 34.83K
--
14
GITHOOK
GITHOOK
GITHOOK
$ 2.16929E-7
0.00%
-2.90%
0.00%
$ 21.69K
--
15
Lead Ai
Lead Ai
LAI
$ 4.068E-5
+0.20%
+0.10%
+3.93%
$ 16.27K
--
16
Africa Kids Token
Africa Kids Token
AKIDS
$ 1.282E-5
0.00%
+2.40%
+2.31%
$ 12.77K
--
17
Code Sprout
Code Sprout
SPROUT
$ 9.84E-6
0.00%
-1.40%
+0.72%
$ 9.84K
--
18
UDAO
UDAO
UDAO
$ 0.06475
+0.03%
+0.28%
+2.39%
--
$ 180.95K
19
ForTON
ForTON
FRT
$ 11.18
-0.36%
+5.38%
-34.47%
--
$ 4.09K
20
Brainedge
Brainedge
LEARN
$ 0.007564
+0.01%
+5.73%
+23.45%
--
$ 1.06M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Education e por que são populares?
Tokens de Education representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 20 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $78.43M.
Qual é o token de Education com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Education acompanhados na MEXC, LEARN apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 5.73% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Education existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 20 tokens de Education, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Education incluem WIN, EDU, VFX. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Education?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Education é de aproximadamente $78.43M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Education, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.