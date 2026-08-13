Preço de ED TORQ hoje

O preço ao vivo de ED TORQ (QOIN) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de QOIN para USD é de $ 0 por QOIN.

ED TORQ ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 38,567, com um fornecimento em circulação de 1.00B QOIN. Nas últimas 24 horas, QOIN foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, QOIN movimentou-se -- na última hora e -4.03% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de ED TORQ (QOIN)

Capitalização de mercado $ 38.57K$ 38.57K $ 38.57K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 38.57K$ 38.57K $ 38.57K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de ED TORQ é $ 38.57K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de QOIN é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 38.57K.