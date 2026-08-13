Preço de DOYR hoje

O preço ao vivo de DOYR (DOYR) hoje é $ 0, com uma variação de 7.58% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DOYR para USD é de $ 0 por DOYR.

DOYR ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 299,723, com um fornecimento em circulação de 1.00B DOYR. Nas últimas 24 horas, DOYR foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01266627, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DOYR movimentou-se -0.65% na última hora e -11.87% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 24.65K.

Informações de mercado de DOYR (DOYR)

Capitalização de mercado $ 299.72K$ 299.72K $ 299.72K Volume (24h) $ 24.65K$ 24.65K $ 24.65K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 299.72K$ 299.72K $ 299.72K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de DOYR é $ 299.72K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 24.65K. A oferta em circulação de DOYR é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 299.72K.