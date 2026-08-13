Preço de dogwifhat Eth hoje

O preço ao vivo de dogwifhat Eth (DOGWIFHAT) hoje é $ 0.0010445, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DOGWIFHAT para USD é de $ 0.0010445 por DOGWIFHAT.

dogwifhat Eth ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 104,450, com um fornecimento em circulação de 100.00M DOGWIFHAT. Nas últimas 24 horas, DOGWIFHAT foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.074917, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DOGWIFHAT movimentou-se -- na última hora e +0.27% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 104.76.

Informações de mercado de dogwifhat Eth (DOGWIFHAT)

Capitalização de mercado $ 104.45K$ 104.45K $ 104.45K Volume (24h) $ 104.76$ 104.76 $ 104.76 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 104.45K$ 104.45K $ 104.45K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de dogwifhat Eth é $ 104.45K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 104.76. A oferta em circulação de DOGWIFHAT é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 104.45K.