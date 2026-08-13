Preço de DogeVerse hoje

O preço ao vivo de DogeVerse (DOGEVERSE) hoje é $ 0, com uma variação de 0.24% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DOGEVERSE para USD é de $ 0 por DOGEVERSE.

DogeVerse ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 298,113, com um fornecimento em circulação de 200.00B DOGEVERSE. Nas últimas 24 horas, DOGEVERSE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DOGEVERSE movimentou-se -0.24% na última hora e -3.37% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de DogeVerse (DOGEVERSE)

Capitalização de mercado $ 298.11K$ 298.11K $ 298.11K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 298.11K$ 298.11K $ 298.11K Fornecimento Circulante 200.00B 200.00B 200.00B Fornecimento total 200,000,000,000.0 200,000,000,000.0 200,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de DogeVerse é $ 298.11K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DOGEVERSE é 200.00B, com um fornecimento total de 200000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 298.11K.