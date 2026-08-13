Preço de Delu hoje

O preço ao vivo de Delu (DELU) hoje é $ 0, com uma variação de 2.40% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DELU para USD é de $ 0 por DELU.

Delu ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 78,506, com um fornecimento em circulação de 100.00B DELU. Nas últimas 24 horas, DELU foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DELU movimentou-se +0.09% na última hora e -21.62% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Delu (DELU)

Capitalização de mercado $ 78.51K$ 78.51K $ 78.51K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 78.51K$ 78.51K $ 78.51K Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 99,999,999,998.0 99,999,999,998.0 99,999,999,998.0

A capitalização de mercado atual de Delu é $ 78.51K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DELU é 100.00B, com um fornecimento total de 99999999998.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 78.51K.