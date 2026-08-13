Preço de DADACOIN hoje

O preço ao vivo de DADACOIN (DADA) hoje é $ 0, com uma variação de 0.54% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DADA para USD é de $ 0 por DADA.

DADACOIN ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 119,353, com um fornecimento em circulação de 495.00T DADA. Nas últimas 24 horas, DADA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DADA movimentou-se -- na última hora e +1.60% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de DADACOIN (DADA)

Capitalização de mercado $ 119.35K$ 119.35K $ 119.35K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 119.35K$ 119.35K $ 119.35K Fornecimento Circulante 495.00T 495.00T 495.00T Fornecimento total 495,000,000,000,001.0 495,000,000,000,001.0 495,000,000,000,001.0

A capitalização de mercado atual de DADACOIN é $ 119.35K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DADA é 495.00T, com um fornecimento total de 495000000000001.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 119.35K.