Preço de D1ckGPT hoje

O preço ao vivo de D1ckGPT (DICK) hoje é $ 0.04211396, com uma variação de 2.18% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DICK para USD é de $ 0.04211396 por DICK.

D1ckGPT ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,101,325, com um fornecimento em circulação de 26.15M DICK. Nas últimas 24 horas, DICK foi negociado entre $ 0.04200298 (mínimo) e $ 0.04401508 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.297034, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.04200298.

No desempenho de curto prazo, DICK movimentou-se +0.03% na última hora e -9.62% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de D1ckGPT (DICK)

Capitalização de mercado $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M Fornecimento Circulante 26.15M 26.15M 26.15M Fornecimento total 69,000,000.0 69,000,000.0 69,000,000.0

A capitalização de mercado atual de D1ckGPT é $ 1.10M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DICK é 26.15M, com um fornecimento total de 69000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.91M.