Preço de CrazyBunny hoje

O preço ao vivo de CrazyBunny (CRAZYBUNNY) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CRAZYBUNNY para USD é de $ 0 por CRAZYBUNNY.

CrazyBunny ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,539,889, com um fornecimento em circulação de 42,068.95T CRAZYBUNNY. Nas últimas 24 horas, CRAZYBUNNY foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CRAZYBUNNY movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de CrazyBunny (CRAZYBUNNY)

Capitalização de mercado $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M Fornecimento Circulante 42,068.95T 42,068.95T 42,068.95T Fornecimento total 4.206894840042386e+16 4.206894840042386e+16 4.206894840042386e+16

A capitalização de mercado atual de CrazyBunny é $ 1.54M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CRAZYBUNNY é 42,068.95T, com um fornecimento total de 4.206894840042386e+16. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.54M.