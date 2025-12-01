Preço de CRAWJU hoje

O preço ao vivo de CRAWJU (CRAWJU) hoje é $ 0.00038728, com uma variação de 2.05% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CRAWJU para USD é de $ 0.00038728 por CRAWJU.

CRAWJU ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 384,994, com um fornecimento em circulação de 994.11M CRAWJU. Nas últimas 24 horas, CRAWJU foi negociado entre $ 0.00036268 (mínimo) e $ 0.00041143 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00438897, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00027717.

No desempenho de curto prazo, CRAWJU movimentou-se -0.11% na última hora e +23.01% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de CRAWJU (CRAWJU)

Capitalização de mercado $ 384.99K$ 384.99K $ 384.99K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 384.99K$ 384.99K $ 384.99K Fornecimento Circulante 994.11M 994.11M 994.11M Fornecimento total 994,109,792.0 994,109,792.0 994,109,792.0

A capitalização de mercado atual de CRAWJU é $ 384.99K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CRAWJU é 994.11M, com um fornecimento total de 994109792.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 384.99K.