Preço de ChangeNOW hoje

O preço ao vivo de ChangeNOW (NOW) hoje é $ 0.32187, com uma variação de 0.05% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NOW para USD é de $ 0.32187 por NOW.

ChangeNOW ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 26,886,150, com um fornecimento em circulação de 83.53M NOW. Nas últimas 24 horas, NOW foi negociado entre $ 0.321111 (mínimo) e $ 0.325949 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.722212, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, NOW movimentou-se -0.04% na última hora e -10.35% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 522.27.

Informações de mercado de ChangeNOW (NOW)

Capitalização de mercado $ 26.89M$ 26.89M $ 26.89M Volume (24h) $ 522.27$ 522.27 $ 522.27 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 64.37M$ 64.37M $ 64.37M Fornecimento Circulante 83.53M 83.53M 83.53M Fornecimento total 97,531,160.66538163 97,531,160.66538163 97,531,160.66538163

A capitalização de mercado atual de ChangeNOW é $ 26.89M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 522.27. A oferta em circulação de NOW é 83.53M, com um fornecimento total de 97531160.66538163. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 64.37M.