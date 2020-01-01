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Principais tokens de MultiversX Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor MultiversX Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 56.89
+0.30%
+4.05%
+3.01%
$ 14.39B
$ 13.15K
2
MULTIVERSX
MULTIVERSX
EGLD
$ 2.635
-0.04%
-2.30%
-1.68%
$ 79.36M
$ 26.48K
3
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.2994
+0.40%
-1.89%
-4.14%
$ 21.10M
$ 192.67K
4
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.0007662
-1.04%
-6.63%
-39.97%
$ 11.37M
$ 705.28M
5
SuperRare
SuperRare
RARE
$ 0.01233
-1.29%
-0.65%
-1.84%
$ 10.13M
$ 10.91M
6
Wrapped EGLD
Wrapped EGLD
WEGLD
$ 2.65
0.00%
-0.01%
-0.75%
$ 5.72M
$ 55.10K
7
ZoidPay
ZoidPay
ZPAY
$ 0.00425417
+0.02%
-0.02%
-5.57%
$ 2.62M
$ 1.06K
8
Foxsy AI
Foxsy AI
FOXSY
$ 0.0016893
-0.05%
-1.92%
-5.82%
$ 1.92M
$ 22.01M
9
Hatom
Hatom
HTM
$ 0.01535863
+0.02%
-0.00%
+0.10%
$ 1.24M
$ 609.17
10
xExchange
xExchange
MEX
$ 2.43516E-7
-0.15%
-1.10%
+0.74%
$ 992.35K
--
11
XOXNO
XOXNO
XOXNO
$ 0.01327701
+0.03%
+0.02%
+43.46%
$ 956.88K
$ 1.48K
12
XOXNO Staked EGLD
XOXNO Staked EGLD
XEGLD
$ 2.97
0.00%
-0.00%
-0.34%
$ 949.89K
$ 2.15K
13
Itheum
Itheum
ITHEUM
$ 0.00016614
+0.01%
-0.01%
-9.70%
$ 137.48K
$ 105.54
14
Emorya Finance
Emorya Finance
EMR
$ 0.00014478
+0.01%
+0.06%
+23.72%
$ 137.24K
$ 1.83K
15
holoride
holoride
RIDE
$ 0.00012857
+0.02%
-0.02%
-0.51%
$ 113.13K
$ 246.80
16
AshSwap
AshSwap
ASH
$ 0.00023557
+0.03%
-0.01%
-0.66%
$ 101.98K
$ 12.33
17
Pepe on Doge
Pepe on Doge
PODGE
$ 6.493E-5
0.00%
+0.90%
+3.18%
$ 64.92K
--
18
DoctorX
DoctorX
DRX
$ 1.57355E-7
0.00%
0.00%
-0.08%
$ 31.96K
--
19
KWAK
KWAK
KWAK
$ 2.988E-5
-0.07%
-1.60%
-3.71%
$ 29.88K
--
20
Proteo DeFi
Proteo DeFi
PROTEO
$ 0.00225523
+0.01%
+0.00%
+0.13%
$ 22.82K
$ 116.10
21
PADAWAN
PADAWAN
PADAWAN
$ 0.00160084
+0.01%
+0.04%
+9.05%
$ 15.98K
$ 275.68
22
HodlerRewards
HodlerRewards
REWARD
$ 7.471E-5
0.00%
+0.50%
0.00%
$ 11.11K
--
23
BOBER
BOBER
BOBER
$ 0.0000486
0.00%
+8.00%
+7.76%
--
$ 193.90M

Perguntas frequentes

O que são tokens de MultiversX Ecosystem e por que são populares?
Tokens de MultiversX Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 23 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $14.53B.
Qual é o token de MultiversX Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de MultiversX Ecosystem acompanhados na MEXC, BOBER apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 8.00% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de MultiversX Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 23 tokens de MultiversX Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de MultiversX Ecosystem incluem HYPE, EGLD, CYBER. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria MultiversX Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de MultiversX Ecosystem é de aproximadamente $14.53B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor MultiversX Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.