O preço ao vivo de ZoidPay hoje é 0.00305486 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de ZPAY para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de ZPAY facilmente na MEXC agora.

$0.0030306
+17.40%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações.
USD
Última atualização da página: 2025-10-12 13:59:57 (UTC+8)

Informações de preço de ZoidPay (ZPAY) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00258068
Mínimo 24h
$ 0.00342499
Máximo 24h

$ 0.00258068
$ 0.00342499
$ 1.79
$ 0
+0.48%

+18.37%

+94.48%

+94.48%

O preço em tempo real de ZoidPay (ZPAY) é $0.00305486. Nas últimas 24 horas, ZPAY foi negociado entre a mínima de $ 0.00258068 e a máxima de $ 0.00342499, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ZPAY é $ 1.79, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, ZPAY variou +0.48% na última hora, +18.37% nas últimas 24 horas e +94.48% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de ZoidPay (ZPAY)

$ 1.19M
--
$ 2.12M
392.00M
700,000,000.0
A capitalização de mercado atual de ZoidPay é $ 1.19M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ZPAY é 392.00M, com um fornecimento total de 700000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.12M.

Histórico de preços de ZoidPay (ZPAY) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de ZoidPay em USD foi de $ +0.00047418.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de ZoidPay em USD foi de $ +0.0054005730.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de ZoidPay em USD foi de $ +0.0071160794.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de ZoidPay em USD foi de $ +0.0020423764502868524.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.00047418+18.37%
30 dias$ +0.0054005730+176.79%
60 dias$ +0.0071160794+232.94%
90 dias$ +0.0020423764502868524+201.72%

O que é ZoidPay (ZPAY)

ZoidPay is a global fintech company that offers a range of end-to-end crypto payment solutions for online and in-store shopping. For retail customers, ZoidPay lets them purchase products and services with crypto from online retailers including Amazon, Walmart and eBay. For enterprise clients, ZoidPay enables interoperability between wallets and exchanges for providing instant liquidity to their users. With a single line of code, they can integrate with ZoidPay products.

The ZoidPay ecosystem has four core products:

  1. Chrome Extension, allowing one to shop directly from their browser from any retailer by connecting existing wallets to the Chrome Extension
  2. Marketplace App, a global merchants aggregator, offering one a custom-shopping experience with Crypto Cashback, DeFi, Staking and Loans
  3. Wallet App, a non-custodial mobile wallet, to manage crypto finances seamlessly, while allowing merchants to use it as a crypto mPOS
  4. Crypto Cards, blockchain agnostic crypto cards, that allow P2P transactions and in store payments in a contactless manner

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de ZoidPay (ZPAY)

Site oficial

Previsão de preço do ZoidPay (em USD)

Quanto valerá ZoidPay (ZPAY) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em ZoidPay (ZPAY) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para ZoidPay.

Confira a previsão de preço de ZoidPay agora!

ZPAY para moedas locais

Tokenomics de ZoidPay (ZPAY)

Compreender a tokenomics de ZoidPay (ZPAY) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token ZPAY agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre ZoidPay (ZPAY)

Quanto vale hoje o ZoidPay (ZPAY)?
O preço ao vivo de ZPAY em USD é 0.00305486 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de ZPAY para USD?
O preço atual de ZPAY para USD é $ 0.00305486. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de ZoidPay?
A capitalização de mercado de ZPAY é $ 1.19M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de ZPAY?
O fornecimento circulante de ZPAY é de 392.00M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ZPAY?
ZPAY atingiu um preço máximo histórico de 1.79 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ZPAY?
ZPAY atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de ZPAY?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ZPAY é -- USD.
ZPAY vai subir ainda este ano?
ZPAY pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ZPAY para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-12 13:59:57 (UTC+8)

