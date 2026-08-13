Preço de Emorya Finance hoje

O preço ao vivo de Emorya Finance (EMR) hoje é $ 0, com uma variação de 2.88% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de EMR para USD é de $ 0 por EMR.

Emorya Finance ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 136,423, com um fornecimento em circulação de 947.90M EMR. Nas últimas 24 horas, EMR foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.04461771, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, EMR movimentou-se -0.49% na última hora e +20.31% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.60K.

Informações de mercado de Emorya Finance (EMR)

Capitalização de mercado $ 136.42K$ 136.42K $ 136.42K Volume (24h) $ 1.60K$ 1.60K $ 1.60K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 143.92K$ 143.92K $ 143.92K Fornecimento Circulante 947.90M 947.90M 947.90M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Emorya Finance é $ 136.42K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.60K. A oferta em circulação de EMR é 947.90M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 143.92K.