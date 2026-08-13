Em que rede blockchain Hatom opera?

Hatom opera na rede --, que define como as transações são processadas, a velocidade das confirmações e a segurança geral. A rede também determina a compatibilidade com carteiras, dApps e padrões de contratos inteligentes.

Qual é o preço atual de HTM?

O token está cotado a R$0.0770547888842495184000, registrando uma variação de preço de -1.01% nas últimas 24 horas. As atualizações de preço são agregadas em tempo real das principais exchanges globais.

A que categoria Hatom pertence?

Hatom se enquadra na categoria Decentralized Finance (DeFi),Lending/Borrowing Protocols,Meme,MultiversX Ecosystem,Liquid Staking. Essa classificação ajuda os investidores a comparar HTM com ativos similares no mesmo setor, como tokens DeFi, memes, Layer-1, Layer-2 ou tokens de IA.

Qual é a capitalização de mercado de Hatom?

Sua capitalização de mercado é de R$6237853.10745717450000, colocando o ativo na posição #2662. A capitalização de mercado fornece uma medida ampla do tamanho, adoção e confiança dos investidores.

Quantos tokens de HTM estão atualmente em circulação?

Há 80953471.0 tokens em circulação no mercado. Essa quantidade influencia diretamente o equilíbrio entre oferta e demanda, a descoberta de preços e as expectativas de inflação.

Quão ativo está o trading de Hatom hoje?

Nos últimos dias, HTM gerou R$-- em volume de trading. Um volume forte geralmente indica um maior interesse do mercado ou reações a notícias recentes.

Como o preço de hoje se compara aos máximos e mínimos recentes?

Nas últimas 24 horas, Hatom flutuou entre R$0.076850410424664813000 e R$0.078581462899911435000, oferecendo aos traders uma visão sobre a volatilidade de curto prazo e possíveis zonas de quebra.