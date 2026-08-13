Preço de Itheum hoje

O preço ao vivo de Itheum (ITHEUM) hoje é $ 0, com uma variação de 1.63% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ITHEUM para USD é de $ 0 por ITHEUM.

Itheum ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 137,831, com um fornecimento em circulação de 827.50M ITHEUM. Nas últimas 24 horas, ITHEUM foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.782059, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ITHEUM movimentou-se -0.00% na última hora e -8.90% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 107.98.

Informações de mercado de Itheum (ITHEUM)

Capitalização de mercado $ 137.83K$ 137.83K $ 137.83K Volume (24h) $ 107.98$ 107.98 $ 107.98 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 141.58K$ 141.58K $ 141.58K Fornecimento Circulante 827.50M 827.50M 827.50M Fornecimento total 850,000,000.0 850,000,000.0 850,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Itheum é $ 137.83K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 107.98. A oferta em circulação de ITHEUM é 827.50M, com um fornecimento total de 850000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 141.58K.