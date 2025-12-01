Preço de XOXNO hoje

O preço ao vivo de XOXNO (XOXNO) hoje é $ 0.01627703, com uma variação de 1.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de XOXNO para USD é de $ 0.01627703 por XOXNO.

XOXNO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,082,792, com um fornecimento em circulação de 66.52M XOXNO. Nas últimas 24 horas, XOXNO foi negociado entre $ 0.01557132 (mínimo) e $ 0.01630028 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.291313, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01313278.

No desempenho de curto prazo, XOXNO movimentou-se +0.43% na última hora e +12.74% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de XOXNO (XOXNO)

Capitalização de mercado $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M Fornecimento Circulante 66.52M 66.52M 66.52M Fornecimento total 99,949,439.1686511 99,949,439.1686511 99,949,439.1686511

