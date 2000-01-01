Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar

Principais tokens de Modular Blockchain por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Modular Blockchain. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
TIA
TIA
TIA
$ 0.3063
+0.03%
-0.52%
-7.35%
$ 282.88M
$ 1.12M
2
Movement
Movement
MOVE
$ 0.006228
-1.34%
-2.79%
-14.15%
$ 24.84M
$ 12.07M
3
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.02484175
-0.44%
-0.00%
-14.43%
$ 23.17M
$ 5.96M
4
SKALE
SKALE
SKL
$ 0.003466
-0.06%
-1.74%
-3.20%
$ 21.33M
$ 19.37M
5
CHR
CHR
CHR
$ 0.01334
+0.30%
-2.20%
-0.07%
$ 13.02M
$ 3.81M
6
AVAIL
AVAIL
AVAIL
$ 0.002117
-0.24%
-20.24%
-2.67%
$ 8.19M
$ 31.26M
7
Dymension
Dymension
DYM
$ 0.01431
+0.42%
-3.10%
+3.82%
$ 7.83M
$ 3.80M
8
SAGA
SAGA
SAGA
$ 0.01402
-0.36%
+1.08%
-1.48%
$ 5.66M
$ 6.18M
9
NetX
NetX
NETX
$ 0.2127
+0.05%
-3.37%
-0.70%
$ 4.91M
$ 284.84K
10
Hemi
Hemi
HEMI
$ 0.004824
-0.42%
-4.93%
-7.73%
$ 4.68M
$ 15.55M
11
Lava Network
Lava Network
LAVA
$ 0.01697
+0.12%
+0.60%
+4.08%
$ 4.46M
$ 3.29M
12
Syscoin
Syscoin
SYS
$ 0.001895
-0.31%
-6.46%
+12.83%
$ 1.72M
$ 27.42M
13
ENIMZ
ENIMZ
ENIMZ
$ 0.00985153
0.00%
0.00%
-1.73%
$ 916.14K
$ 142.19
14
Gelato
Gelato
GEL
$ 0.00085237
0.00%
--
+0.85%
$ 240.67K
$ 6.80
15
GameSwift
GameSwift
GSWIFT
$ 0.00035757
0.00%
-0.00%
-5.13%
$ 167.33K
$ 21.56
16
SEDA
SEDA
SEDA
$ 0.02055
+0.44%
-0.10%
-0.48%
--
$ 25.46M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Modular Blockchain e por que são populares?
Tokens de Modular Blockchain representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 16 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $404.01M.
Qual é o token de Modular Blockchain com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Modular Blockchain acompanhados na MEXC, SAGA apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 1.08% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Modular Blockchain existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 16 tokens de Modular Blockchain, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Modular Blockchain incluem TIA, MOVE, CTSI. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Modular Blockchain?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Modular Blockchain é de aproximadamente $404.01M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Modular Blockchain, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.