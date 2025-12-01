Preço de Hemi hoje

O preço ao vivo de Hemi (HEMI) hoje é $ 0.01655, com uma variação de 1.40% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HEMI para USD é de $ 0.01655 por HEMI.

Hemi ocupa atualmente a posição #820 em capitalização de mercado, totalizando $ 16.18M, com um fornecimento em circulação de 977.50M HEMI. Nas últimas 24 horas, HEMI foi negociado entre $ 0.0161 (mínimo) e $ 0.01824 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.19259179461442666, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.015350458365510373.

No desempenho de curto prazo, HEMI movimentou-se -1.14% na última hora e -14.03% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 356.06K.

Informações de mercado de Hemi (HEMI)

Classificação No.820 Capitalização de mercado $ 16.18M$ 16.18M $ 16.18M Volume (24h) $ 356.06K$ 356.06K $ 356.06K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 165.50M$ 165.50M $ 165.50M Fornecimento Circulante 977.50M 977.50M 977.50M Fornecimento máximo 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Fornecimento total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Taxa circulante 9.77% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Hemi é $ 16.18M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 356.06K. A oferta em circulação de HEMI é 977.50M, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 165.50M.