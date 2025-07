CHR

Chromia is a data centric Layer 1 platform that can support parallel executions by scaling horizontally, and high performance gaming or AI applications. The deposits are in erc20 and FT4. FT4: https://explorer.chromia.com/mainnet ERC20: https://etherscan.io/token/0x8a2279d4a90b6fe1c4b30fa660cc9f926797baa2

Nome da criptoCHR

ClassificaçãoNo.421

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)1.29%

Fornecimento circulante844,631,914.378197

Fornecimento máximo978,064,789

Fornecimento total844,631,914.378197

Taxa circulante0.8635%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico1.4996914759745297,2021-11-20

Menor preço0.00852539841207,2020-03-13

Blockchain públicaCHROMIA

