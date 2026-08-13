Qual é o preço atual de ENIMZ?

ENIMZ está sendo negociado a R$0.0493737637862128167000, o que representa uma variação de preço de 0.04% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como ENIMZ se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de 0.04% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se ENIMZ está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como ENIMZ está se saindo em comparação com tokens da categoria Smart Contract Platform,Modular Blockchain,ENI Ecosystem?

No segmento Smart Contract Platform,Modular Blockchain,ENI Ecosystem, ENIMZ demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de ENIMZ hoje?

A capitalização de mercado de R$4591565.63479081800000 coloca ENIMZ no ranking #2958, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$0.0490637003002659624000 e R$0.0493789757795114223000, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente ENIMZ está sendo negociado?

ENIMZ gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de ENIMZ?

Com 92996083.07037875 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.