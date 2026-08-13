Qual é o preço de hoje de Gelato (GEL)?

O preço em tempo real é R$, refletindo uma variação de preço nas últimas 24 horas de --%. Esse valor é recalculado a cada poucos segundos para refletir as negociações em tempo real nos mercados globais.

Quantos tokens de GEL estão em circulação?

A oferta em circulação de GEL é de 282357939.4860078, representando a quantidade atualmente detida pelo público. A oferta em circulação afeta a descoberta de preços e a capitalização de mercado, especialmente para ativos emergentes.

Quantos detentores possuem atualmente Gelato?

Há uma estimativa de -- detentores únicos de GEL nas redes suportadas. Um número crescente de detentores geralmente indica uma adoção em ascensão e interesse de longo prazo no ativo.

Qual é a capitalização de mercado de Gelato hoje?

A capitalização de mercado está em R$1206145.45687365786000, posicionando Gelato na posição #4489 mundialmente. A capitalização de mercado ajuda os investidores a entenderem o tamanho relativo e a maturidade do ativo em comparação com outros.

Quão ativamente GEL está sendo negociado hoje?

Nas últimas 24 horas, o token registrou R$-- em volume de negociação. Volumes mais altos geralmente estão correlacionados com maior liquidez e maior participação de traders.

O que está impulsionando a recente movimentação de Gelato?

A recente variação de preço de --% nas últimas 24 horas é influenciada pelo sentimento do mercado, pelo comportamento dos investidores, pelo desempenho da categoria inteira dentro de Smart Contract Platform,Polygon Ecosystem,Fantom Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Layer 2 (L2),Modular Blockchain,Rollups-as-a-Service (RaaS),DragonFly Capital Portfolio,Galaxy Digital Portfolio,Binance Alpha Spotlight e por atualizações do ecossistema de --. Notícias quentes ou aumento do interesse nas negociações também podem contribuir.