Preço de GameSwift hoje

O preço ao vivo de GameSwift (GSWIFT) hoje é $ 0, com uma variação de 0.29% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GSWIFT para USD é de $ 0 por GSWIFT.

GameSwift ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 167,327, com um fornecimento em circulação de 467.96M GSWIFT. Nas últimas 24 horas, GSWIFT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.809962, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GSWIFT movimentou-se -- na última hora e -7.75% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 21.56.

Informações de mercado de GameSwift (GSWIFT)

Capitalização de mercado $ 167.33K$ 167.33K $ 167.33K Volume (24h) $ 21.56$ 21.56 $ 21.56 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 275.68K$ 275.68K $ 275.68K Fornecimento Circulante 467.96M 467.96M 467.96M Fornecimento total 770,988,458.3969715 770,988,458.3969715 770,988,458.3969715

A capitalização de mercado atual de GameSwift é $ 167.33K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 21.56. A oferta em circulação de GSWIFT é 467.96M, com um fornecimento total de 770988458.3969715. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 275.68K.