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Principais tokens de Polkadot Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Polkadot Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7752
-0.03%
-2.51%
-4.48%
$ 1.31B
$ 966.93K
2
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2701
-0.33%
+1.96%
-1.17%
$ 135.15M
$ 320.51K
3
Centrifuge
Centrifuge
CFG
$ 0.1527
+0.20%
-3.79%
-4.51%
$ 87.96M
$ 389.91K
4
Hydration
Hydration
HDX
$ 0.00894372
-0.09%
+0.03%
+19.37%
$ 52.93M
$ 42.24K
5
Kusama
Kusama
KSM
$ 2.873
-0.31%
-2.97%
-7.02%
$ 52.81M
$ 20.30K
6
$ 0.004597
+0.02%
-2.17%
-5.75%
$ 40.10M
$ 11.94M
7
Manta Network
Manta Network
MANTA
$ 0.05688
+0.37%
-0.65%
-3.96%
$ 26.98M
$ 995.31K
8
Phala
Phala
PHA
$ 0.02205
+0.32%
-1.25%
+1.01%
$ 18.56M
$ 3.34M
9
Moonbeam
Moonbeam
GLMR
$ 0.007473
-1.09%
-1.43%
-8.21%
$ 8.84M
$ 13.06M
10
Energy Web
Energy Web
EWT
$ 0.2714
-0.11%
-2.59%
-3.38%
$ 8.15M
$ 105.26K
11
Aventus
Aventus
AVT
$ 0.390471
0.00%
-0.04%
-2.37%
$ 4.14M
$ 11.17K
12
Mythos
Mythos
MYTH
$ 0.00233476
-0.02%
-0.04%
-7.12%
$ 2.01M
$ 95.53
13
Acala Token
Acala Token
ACA
$ 0.0005158
+2.38%
-22.95%
+76.08%
$ 601.30K
$ 115.71M
14
Bifrost
Bifrost
BNC
$ 0.014762
+0.11%
-3.15%
+8.94%
$ 552.77K
$ 2.00M
15
RingDAO
RingDAO
RING
$ 0.00031482
0.00%
+0.01%
+1.39%
$ 537.75K
$ 94.28
16
Gavun Wud
Gavun Wud
WUD
$ 4.72521E-7
+0.46%
-8.20%
-11.44%
$ 472.50K
--
17
Crust Network
Crust Network
CRU
$ 0.01000555
+0.21%
+0.00%
0.00%
$ 267.31K
$ 9.22K
18
Unique Network
Unique Network
UNQ
$ 0.00011222
0.00%
--
-24.99%
$ 28.72K
$ 4.60

Perguntas frequentes

O que são tokens de Polkadot Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Polkadot Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 18 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $1.75B.
Qual é o token de Polkadot Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Polkadot Ecosystem acompanhados na MEXC, TRAC apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 1.96% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Polkadot Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 18 tokens de Polkadot Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Polkadot Ecosystem incluem DOT, TRAC, CFG. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Polkadot Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Polkadot Ecosystem é de aproximadamente $1.75B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Polkadot Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.