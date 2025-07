KSM

Kusama is an early, unaudited and unrefined release of Polkadot. Kusama will serve as a proving ground, allowing teams and developers to build and deploy a parachain or try out Polkadot’s governance, staking, nomination and validation functionality in a real environment.

Nome da criptoKSM

ClassificaçãoNo.174

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.0001%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)139.91%

Fornecimento circulante16,781,661.51705083

Fornecimento máximo∞

Fornecimento total16,781,661.51705083

Taxa circulante%

Data de emissão2019-08-01 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico623.75283412,2021-05-18

Menor preço0.915787390828,2020-01-14

Blockchain públicaKSM

Setor

Midias sociais

