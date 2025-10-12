Informações de preço de RingDAO (RING) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.00113447 Máximo 24h $ 0.00118632 Máximo histórico $ 0.30361 Menor preço $ 0.00086953 Variação de Preço (1h) +0.28% Alteração de Preço (1D) -2.33% Variação de Preço (7d) -12.60%

O preço em tempo real de RingDAO (RING) é $0.0011547. Nas últimas 24 horas, RING foi negociado entre a mínima de $ 0.00113447 e a máxima de $ 0.00118632, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de RING é $ 0.30361, enquanto o mais baixo é $ 0.00086953.

Em termos de desempenho de curto prazo, RING variou +0.28% na última hora, -2.33% nas últimas 24 horas e -12.60% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de RingDAO (RING)

Capitalização de mercado $ 1.96M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.42M Fornecimento Circulante 1.69B Fornecimento total 2,099,840,260.0

A capitalização de mercado atual de RingDAO é $ 1.96M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RING é 1.69B, com um fornecimento total de 2099840260.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.42M.