Preço de Aventus hoje

O preço ao vivo de Aventus (AVT) hoje é $ 0.380717, com uma variação de 4.58% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AVT para USD é de $ 0.380717 por AVT.

Aventus ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,035,602, com um fornecimento em circulação de 9.89M AVT. Nas últimas 24 horas, AVT foi negociado entre $ 0.3807 (mínimo) e $ 0.417205 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 10.25, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0.

No desempenho de curto prazo, AVT movimentou-se -2.48% na última hora e -4.90% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 11.38K.

Informações de mercado de Aventus (AVT)

Capitalização de mercado $ 4.04M$ 4.04M $ 4.04M Volume (24h) $ 11.38K$ 11.38K $ 11.38K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.04M$ 4.04M $ 4.04M Fornecimento Circulante 9.89M 9.89M 9.89M Fornecimento total 10,600,000.0 10,600,000.0 10,600,000.0

A capitalização de mercado atual de Aventus é $ 4.04M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 11.38K. A oferta em circulação de AVT é 9.89M, com um fornecimento total de 10600000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.04M.