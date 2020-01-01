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Principais tokens de CeFi por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor CeFi. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
SwissBorg
SwissBorg
BORG
$ 0.145251
+0.16%
-0.00%
+2.94%
$ 142.54M
$ 129.39K
2
Vision
Vision
VSN
$ 0.03637
+0.22%
-1.12%
-1.68%
$ 132.02M
$ 1.73M
3
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.0736
+0.26%
-0.51%
-2.49%
$ 100.99M
$ 2.88M
4
Peoples Reserve
Peoples Reserve
PRN
$ 0.057401
0.00%
+0.04%
+6.25%
$ 38.96M
$ 1.19K
5
Momentum
Momentum
MMT
$ 0.1859
-0.32%
-8.58%
+11.49%
$ 37.64M
$ 637.07K
6
Mt Pelerin Shares
Mt Pelerin Shares
MPS
$ 5.88
+1.55%
+0.03%
-2.33%
$ 2.91M
$ 1.86K
7
Celsius Network
Celsius Network
CEL
$ 0.01138717
+0.21%
+0.03%
-1.81%
$ 406.74K
$ 233.65
8
enfineo
enfineo
ENF
$ 0.004138
-0.10%
-0.91%
+12.95%
$ 168.74K
$ 10.01M
9
Changex
Changex
CHANGE
$ 0.00039951
0.00%
--
0.00%
$ 80.87K
$ 298.53
10
GKHAN
GKHAN
GKN
$ 2.299E-5
+0.22%
-4.70%
-33.57%
$ 68.96K
--
11
Pairs
Pairs
PAIRS
$ 6.4E-6
0.00%
-0.50%
+5.26%
$ 51.23K
--
12
Terrace
Terrace
TRC
$ 1.1138E-4
+0.04%
-4.70%
-95.75%
$ 30.06K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de CeFi e por que são populares?
Tokens de CeFi representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 12 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $455.87M.
Qual é o token de CeFi com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de CeFi acompanhados na MEXC, PRN apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.04% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de CeFi existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 12 tokens de CeFi, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de CeFi incluem BORG, VSN, REAL. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria CeFi?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de CeFi é de aproximadamente $455.87M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor CeFi, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.