Preço de GKHAN hoje

O preço ao vivo de GKHAN (GKN) hoje é $ 0.00003892, com uma variação de 8.36% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GKN para USD é de $ 0.00003892 por GKN.

GKHAN ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 116,733, com um fornecimento em circulação de 3.00B GKN. Nas últimas 24 horas, GKN foi negociado entre $ 0.00003592 (mínimo) e $ 0.00003944 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00706978, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00003584.

No desempenho de curto prazo, GKN movimentou-se +0.64% na última hora e -28.89% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de GKHAN (GKN)

Capitalização de mercado $ 116.73K$ 116.73K $ 116.73K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 116.73K$ 116.73K $ 116.73K Fornecimento Circulante 3.00B 3.00B 3.00B Fornecimento total 2,999,531,368.21221 2,999,531,368.21221 2,999,531,368.21221

A capitalização de mercado atual de GKHAN é $ 116.73K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GKN é 3.00B, com um fornecimento total de 2999531368.21221. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 116.73K.