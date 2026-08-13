Preço de Celsius Network hoje

O preço ao vivo de Celsius Network (CEL) hoje é $ 0.01140468, com uma variação de 3.18% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CEL para USD é de $ 0.01140468 por CEL.

Celsius Network ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 407,365, com um fornecimento em circulação de 35.72M CEL. Nas últimas 24 horas, CEL foi negociado entre $ 0.0110432 (mínimo) e $ 0.01141227 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 8.05, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01021495.

No desempenho de curto prazo, CEL movimentou-se +0.20% na última hora e +0.62% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 221.62.

Informações de mercado de Celsius Network (CEL)

Capitalização de mercado $ 407.37K$ 407.37K $ 407.37K Volume (24h) $ 221.62$ 221.62 $ 221.62 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 407.37K$ 407.37K $ 407.37K Fornecimento Circulante 35.72M 35.72M 35.72M Fornecimento total 35,719,125.9003 35,719,125.9003 35,719,125.9003

A capitalização de mercado atual de Celsius Network é $ 407.37K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 221.62. A oferta em circulação de CEL é 35.72M, com um fornecimento total de 35719125.9003. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 407.37K.