Em que rede blockchain Peoples Reserve opera?

Peoples Reserve opera na rede --, que define como as transações são processadas, a velocidade das confirmações e a segurança geral. A rede também determina a compatibilidade com carteiras, dApps e padrões de contratos inteligentes.

Qual é o preço atual de PRN?

O token está cotado a R$0.28765393269104343000, registrando uma variação de preço de 3.59% nas últimas 24 horas. As atualizações de preço são agregadas em tempo real das principais exchanges globais.

A que categoria Peoples Reserve pertence?

Peoples Reserve se enquadra na categoria Ethereum Ecosystem,CeFi. Essa classificação ajuda os investidores a comparar PRN com ativos similares no mesmo setor, como tokens DeFi, memes, Layer-1, Layer-2 ou tokens de IA.

Qual é a capitalização de mercado de Peoples Reserve?

Sua capitalização de mercado é de R$195239693.54016127086000, colocando o ativo na posição #514. A capitalização de mercado fornece uma medida ampla do tamanho, adoção e confiança dos investidores.

Quantos tokens de PRN estão atualmente em circulação?

Há 678730084.5681864 tokens em circulação no mercado. Essa quantidade influencia diretamente o equilíbrio entre oferta e demanda, a descoberta de preços e as expectativas de inflação.

Quão ativo está o trading de Peoples Reserve hoje?

Nos últimos dias, PRN gerou R$-- em volume de trading. Um volume forte geralmente indica um maior interesse do mercado ou reações a notícias recentes.

Como o preço de hoje se compara aos máximos e mínimos recentes?

Nas últimas 24 horas, Peoples Reserve flutuou entre R$0.27762164913012381000 e R$0.28845571359501303000, oferecendo aos traders uma visão sobre a volatilidade de curto prazo e possíveis zonas de quebra.