Preço de REAL hoje

O preço ao vivo de REAL (ASSET) hoje é R$ 0.25982, com uma variação de 0.71% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ASSET para BRL é de R$ 0.25982 por ASSET.

REAL ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- ASSET. Nas últimas 24 horas, ASSET foi negociado entre R$ 0.25601 (mínimo) e R$ 0.26863 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, ASSET movimentou-se +0.64% na última hora e -2.27% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 406.86K.

Informações de mercado de REAL (ASSET)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 406.86KR$ 406.86K R$ 406.86K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 259.82MR$ 259.82M R$ 259.82M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de REAL é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 406.86K. A oferta em circulação de ASSET é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 259.82M.