O preço ao vivo de Velvet hoje é 0.18507 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de VELVET para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de VELVET facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Velvet hoje é 0.18507 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de VELVET para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de VELVET facilmente na MEXC agora.

Mais sobre VELVET

Informações sobre preços de VELVET

Whitepaper de VELVET

Site oficial do VELVET

Tokenomics de VELVET

Previsão de preço de VELVET

Histórico de preço de VELVET

Guia de compra de VELVET

Conversor de VELVET para moeda Fiat

Spot VELVET

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Velvet

Cotação Velvet (VELVET)

Preço em tempo real de 1 VELVET para USD

$0.18715
$0.18715$0.18715
+3.96%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Velvet (VELVET)
Última atualização da página: 2025-10-12 12:59:59 (UTC+8)

Informações de preço de Velvet (VELVET) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.16399
$ 0.16399$ 0.16399
Mínimo 24h
$ 0.19448
$ 0.19448$ 0.19448
Máximo 24h

$ 0.16399
$ 0.16399$ 0.16399

$ 0.19448
$ 0.19448$ 0.19448

$ 0.31715699544548037
$ 0.31715699544548037$ 0.31715699544548037

$ 0.032064654757022706
$ 0.032064654757022706$ 0.032064654757022706

+2.15%

+3.96%

+1.82%

+1.82%

O preço em tempo real de Velvet (VELVET) é $ 0.18507. Nas últimas 24 horas, VELVET foi negociado entre a mínima de $ 0.16399 e a máxima de $ 0.19448, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de VELVET é $ 0.31715699544548037, enquanto o mais baixo é $ 0.032064654757022706.

Em termos de desempenho de curto prazo, VELVET variou +2.15% na última hora, +3.96% nas últimas 24 horas e +1.82% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Velvet (VELVET)

No.928

$ 16.78M
$ 16.78M$ 16.78M

$ 150.65K
$ 150.65K$ 150.65K

$ 185.07M
$ 185.07M$ 185.07M

90.65M
90.65M 90.65M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

9.06%

BSC

A capitalização de mercado atual de Velvet é $ 16.78M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 150.65K. A oferta em circulação de VELVET é 90.65M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 185.07M.

Histórico de preços de Velvet (VELVET) em USD

Acompanhe as variações de preço de Velvet para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.0071288+3.96%
30 dias$ +0.08596+86.73%
60 dias$ +0.11969+183.06%
90 dias$ +0.13677+283.16%
Variação de preço de Velvet hoje

Hoje, VELVET registrou uma variação de $ +0.0071288 (+3.96%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Velvet

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.08596 (+86.73%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Velvet

Expandindo a visualização para 60 dias, VELVET teve uma variação de $ +0.11969 (+183.06%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Velvet

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.13677 (+283.16%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Velvet (VELVET)!

Confira agora a página de histórico de preço do Velvet.

O que é Velvet (VELVET)

Velvet is a DeFAI Operating System streamlining onchain research, trading & portfolio management. Velvet app is live on BNB Chain, Base, Solana, Ethereum & Sonic with 100k+ users trading & executing DeFi strategies. It's multi-agent AI Co-Pilot integrated into the app to help discover, analyze & execute new opportunities using natural language. Velvet infrastructure also allows others to create tokenized DeFi strategies & manage them via UI or APIs with 10k+ vaults already created by KOLs, traders & crypto hedge funds.

Velvet está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Velvet de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de VELVET para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Velvet em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Velvet tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Velvet (em USD)

Quanto valerá Velvet (VELVET) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Velvet (VELVET) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Velvet.

Confira a previsão de preço de Velvet agora!

Tokenomics de Velvet (VELVET)

Compreender a tokenomics de Velvet (VELVET) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token VELVET agora!

Como comprar Velvet (VELVET)

Quer saber como comprar Velvet? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Velvet facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

VELVET para moedas locais

1 Velvet (VELVET) para VND
4,870.11705
1 Velvet (VELVET) para AUD
A$0.2850078
1 Velvet (VELVET) para GBP
0.1369518
1 Velvet (VELVET) para EUR
0.1591602
1 Velvet (VELVET) para USD
$0.18507
1 Velvet (VELVET) para MYR
RM0.7809954
1 Velvet (VELVET) para TRY
7.7433288
1 Velvet (VELVET) para JPY
¥27.94557
1 Velvet (VELVET) para ARS
ARS$261.7667094
1 Velvet (VELVET) para RUB
15.0387882
1 Velvet (VELVET) para INR
16.4249625
1 Velvet (VELVET) para IDR
Rp3,084.4987662
1 Velvet (VELVET) para KRW
264.3854499
1 Velvet (VELVET) para PHP
10.7932824
1 Velvet (VELVET) para EGP
￡E.8.8019292
1 Velvet (VELVET) para BRL
R$1.0197357
1 Velvet (VELVET) para CAD
C$0.259098
1 Velvet (VELVET) para BDT
22.4378868
1 Velvet (VELVET) para NGN
270.5686386
1 Velvet (VELVET) para COP
$717.3239172
1 Velvet (VELVET) para ZAR
R.3.238725
1 Velvet (VELVET) para UAH
7.6711515
1 Velvet (VELVET) para TZS
T.Sh.453.6028686
1 Velvet (VELVET) para VES
Bs35.90358
1 Velvet (VELVET) para CLP
$176.74185
1 Velvet (VELVET) para PKR
Rs52.1749344
1 Velvet (VELVET) para KZT
99.179013
1 Velvet (VELVET) para THB
฿6.0443862
1 Velvet (VELVET) para TWD
NT$5.6853504
1 Velvet (VELVET) para AED
د.إ0.6792069
1 Velvet (VELVET) para CHF
Fr0.1462053
1 Velvet (VELVET) para HKD
HK$1.4398446
1 Velvet (VELVET) para AMD
֏70.474656
1 Velvet (VELVET) para MAD
.د.م1.6878384
1 Velvet (VELVET) para MXN
$3.4404513
1 Velvet (VELVET) para SAR
ريال0.6940125
1 Velvet (VELVET) para ETB
Br27.1590225
1 Velvet (VELVET) para KES
KSh23.8203597
1 Velvet (VELVET) para JOD
د.أ0.13121463
1 Velvet (VELVET) para PLN
0.6773562
1 Velvet (VELVET) para RON
лв0.8106066
1 Velvet (VELVET) para SEK
kr1.7600157
1 Velvet (VELVET) para BGN
лв0.3109176
1 Velvet (VELVET) para HUF
Ft62.5647642
1 Velvet (VELVET) para CZK
3.8716644
1 Velvet (VELVET) para KWD
د.ك0.05644635
1 Velvet (VELVET) para ILS
0.6051789
1 Velvet (VELVET) para BOB
Bs1.2751323
1 Velvet (VELVET) para AZN
0.314619
1 Velvet (VELVET) para TJS
SM1.7063454
1 Velvet (VELVET) para GEL
0.499689
1 Velvet (VELVET) para AOA
Kz169.6333113
1 Velvet (VELVET) para BHD
.د.ب0.06940125
1 Velvet (VELVET) para BMD
$0.18507
1 Velvet (VELVET) para DKK
kr1.1881494
1 Velvet (VELVET) para HNL
L4.8377298
1 Velvet (VELVET) para MUR
8.4169836
1 Velvet (VELVET) para NAD
$3.1758012
1 Velvet (VELVET) para NOK
kr1.8729084
1 Velvet (VELVET) para NZD
$0.3220218
1 Velvet (VELVET) para PAB
B/.0.18507
1 Velvet (VELVET) para PGK
K0.7846968
1 Velvet (VELVET) para QAR
ر.ق0.6718041
1 Velvet (VELVET) para RSD
дин.18.6643095
1 Velvet (VELVET) para UZS
soʻm2,229.7585233
1 Velvet (VELVET) para ALL
L15.4070775
1 Velvet (VELVET) para ANG
ƒ0.3312753
1 Velvet (VELVET) para AWG
ƒ0.3312753
1 Velvet (VELVET) para BBD
$0.37014
1 Velvet (VELVET) para BAM
KM0.3109176
1 Velvet (VELVET) para BIF
Fr547.43706
1 Velvet (VELVET) para BND
$0.2387403
1 Velvet (VELVET) para BSD
$0.18507
1 Velvet (VELVET) para JMD
$29.6241549
1 Velvet (VELVET) para KHR
743.2522242
1 Velvet (VELVET) para KMF
Fr78.46968
1 Velvet (VELVET) para LAK
4,023.2607891
1 Velvet (VELVET) para LKR
Rs55.7597403
1 Velvet (VELVET) para MDL
L3.127683
1 Velvet (VELVET) para MGA
Ar826.2042996
1 Velvet (VELVET) para MOP
P1.4750079
1 Velvet (VELVET) para MVR
2.831571
1 Velvet (VELVET) para MWK
MK319.6362477
1 Velvet (VELVET) para MZN
MT11.825973
1 Velvet (VELVET) para NPR
Rs26.168898
1 Velvet (VELVET) para PYG
1,294.19451
1 Velvet (VELVET) para RWF
Fr267.79629
1 Velvet (VELVET) para SBD
$1.5231261
1 Velvet (VELVET) para SCR
2.6353968
1 Velvet (VELVET) para SRD
$7.1011359
1 Velvet (VELVET) para SVC
$1.6119597
1 Velvet (VELVET) para SZL
L3.1739505
1 Velvet (VELVET) para TMT
m0.647745
1 Velvet (VELVET) para TND
د.ت0.54244017
1 Velvet (VELVET) para TTD
$1.2510732
1 Velvet (VELVET) para UGX
Sh631.45884
1 Velvet (VELVET) para XAF
Fr104.37948
1 Velvet (VELVET) para XCD
$0.499689
1 Velvet (VELVET) para XOF
Fr104.37948
1 Velvet (VELVET) para XPF
Fr18.87714
1 Velvet (VELVET) para BWP
P2.6150391
1 Velvet (VELVET) para BZD
$0.37014
1 Velvet (VELVET) para CVE
$17.5538895
1 Velvet (VELVET) para DJF
Fr32.75739
1 Velvet (VELVET) para DOP
$11.6168439
1 Velvet (VELVET) para DZD
د.ج24.0850098
1 Velvet (VELVET) para FJD
$0.4201089
1 Velvet (VELVET) para GNF
Fr1,595.3034
1 Velvet (VELVET) para GTQ
Q1.4102334
1 Velvet (VELVET) para GYD
$38.5463796
1 Velvet (VELVET) para ISK
kr22.39347

Recurso Velvet

Para uma compreensão mais aprofundada de Velvet, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Velvet
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Velvet

Quanto vale hoje o Velvet (VELVET)?
O preço ao vivo de VELVET em USD é 0.18507 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de VELVET para USD?
O preço atual de VELVET para USD é $ 0.18507. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Velvet?
A capitalização de mercado de VELVET é $ 16.78M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de VELVET?
O fornecimento circulante de VELVET é de 90.65M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de VELVET?
VELVET atingiu um preço máximo histórico de 0.31715699544548037 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de VELVET?
VELVET atingiu um preço minímo histórico de 0.032064654757022706 USD.
Qual é o volume de negociação de VELVET?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para VELVET é $ 150.65K USD.
VELVET vai subir ainda este ano?
VELVET pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do VELVET para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-12 12:59:59 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Velvet (VELVET)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-12 05:22:00Atualizações da Indústria
Liquidations across the market rise to $780 million in the past 24 hours, over 200,000 traders liquidated
10-11 21:42:43Atualizações da Indústria
Bitcoin Dominance Returns Above 60%, Altcoin Market Cap Drops Nearly 15% in Four Days
10-11 14:30:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear and Greed Index Falls to 27, Flash Crashes from "Greed" to "Fear" Zone in 1 Day
10-11 11:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, more than 1.51 million people globally have been liquidated, with the total liquidation amount rising to $13.512 billion
10-11 09:36:12Atualizações da Indústria
Crypto market sees another "519" situation, over $600 billion in total crypto market cap evaporates in short time
10-11 09:17:00Atualizações da Indústria
Crypto Market Experiences "Black Swan" Event, Most Altcoins Drop Over 80%

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de VELVET para USD

Montante

VELVET
VELVET
USD
USD

1 VELVET = 0.18507 USD

Negocie VELVET

VELVET/USDC
$0.18779
$0.18779$0.18779
+4.05%
VELVET/USDT
$0.18715
$0.18715$0.18715
+3.95%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --