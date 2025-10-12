O preço ao vivo de Candle Cat hoje é 0.00087784 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de CANDLE para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de CANDLE facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Candle Cat hoje é 0.00087784 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de CANDLE para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de CANDLE facilmente na MEXC agora.

Preço de Candle Cat (CANDLE)

Preço em tempo real de 1 CANDLE para USD

+0.70%1D
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
Gráfico de preço em tempo real de Candle Cat (CANDLE)
Última atualização da página: 2025-10-12 13:36:05 (UTC+8)

Informações de preço de Candle Cat (CANDLE) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
Mínimo 24h
Máximo 24h

-1.55%

-19.55%

-19.55%

O preço em tempo real de Candle Cat (CANDLE) é $0.00087784. Nas últimas 24 horas, CANDLE foi negociado entre a mínima de $ 0.00086698 e a máxima de $ 0.00089168, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CANDLE é $ 0.02097471, enquanto o mais baixo é $ 0.00057512.

Em termos de desempenho de curto prazo, CANDLE variou -- na última hora, -1.55% nas últimas 24 horas e -19.55% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Candle Cat (CANDLE)

A capitalização de mercado atual de Candle Cat é $ 169.73K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CANDLE é 193.34M, com um fornecimento total de 193344426.771241. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 169.73K.

Histórico de preços de Candle Cat (CANDLE) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Candle Cat em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Candle Cat em USD foi de $ -0.0001173392.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Candle Cat em USD foi de $ -0.0001618367.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Candle Cat em USD foi de $ -0.0002654909407707418.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-1.55%
30 dias$ -0.0001173392-13.36%
60 dias$ -0.0001618367-18.43%
90 dias$ -0.0002654909407707418-23.22%

O que é Candle Cat (CANDLE)

Candle Cat is a meme coin. Candle Cat is the master of markets and the market maker. His army of red and green meme candles are linking bridge between all digitised assets. Launched by @Bull_BNB (X Influencer). 78% of the token supply was burnt to reward the community. We set the new meta. Other projects are following in our footsteps. Candle Cat was created as a lesson to all lazy devs. You no longer need to gamble on random meme coins that are likely a scam or rug. Candle Cat is neither of those, you are safe here. Community is everything and we value ours above all else, join us on the journey to VALHALLA...!!!

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Candle Cat (CANDLE)

Previsão de preço do Candle Cat (em USD)

Quanto valerá Candle Cat (CANDLE) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Candle Cat (CANDLE) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Candle Cat.

Confira a previsão de preço de Candle Cat agora!

CANDLE para moedas locais

Tokenomics de Candle Cat (CANDLE)

Compreender a tokenomics de Candle Cat (CANDLE) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token CANDLE agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Candle Cat (CANDLE)

Quanto vale hoje o Candle Cat (CANDLE)?
O preço ao vivo de CANDLE em USD é 0.00087784 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de CANDLE para USD?
O preço atual de CANDLE para USD é $ 0.00087784. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Candle Cat?
A capitalização de mercado de CANDLE é $ 169.73K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de CANDLE?
O fornecimento circulante de CANDLE é de 193.34M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de CANDLE?
CANDLE atingiu um preço máximo histórico de 0.02097471 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de CANDLE?
CANDLE atingiu um preço minímo histórico de 0.00057512 USD.
Qual é o volume de negociação de CANDLE?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para CANDLE é -- USD.
CANDLE vai subir ainda este ano?
CANDLE pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do CANDLE para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-12 13:36:05 (UTC+8)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.