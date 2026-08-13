Qual é o preço em tempo real de BUDDY BEAR hoje?

O preço atual de BUDDY BEAR está em R$0.296217123537591000, com uma variação de -3.67% nas últimas 24 horas. Esse valor é atualizado constantemente para refletir as condições precisas do mercado global.

Como é a estrutura diária de preços para BUDDY?

BUDDY foi negociado entre R$0.28424313524433711000 e R$0.32013001518560871000, oferecendo insights sobre a força dos preços intradiários e possíveis zonas de quebra.

Quanta volatilidade BUDDY BEAR está apresentando hoje?

O token experimentou --% de volatilidade no último dia, ajudando os traders a determinar se o mercado está estável ou altamente reativo.

Em que zona técnica BUDDY está atualmente operando?

A movimentação dos preços em relação aos máximos e mínimos recentes sugere que BUDDY está mostrando um momentum moderado de curto prazo, influenciado pela liquidez e pela direção geral do mercado.

Qual é a classificação e o tamanho geral do mercado para BUDDY BEAR?

Com uma capitalização de mercado de R$2963298.96554166225000, BUDDY BEAR ocupa a posição #3597, indicando forte presença no mercado e interesse dos investidores.

Quanta atividade comercial BUDDY tem registrado recentemente?

O token gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, demonstrando um engajamento ativo por parte dos traders globais.

Como BUDDY BEAR se compara ao seu ATH e ao seu ATL?

O seu ATH é de R$0.39846967069986501000, enquanto o ATL é de R$0.28424313524433711000, oferecendo uma perspectiva sobre o potencial de preços de longo prazo e as quedas observadas.

Quais são os fundamentos que influenciam o comportamento de mercado de BUDDY?

Os fatores centrais incluem a oferta circulante (10000000.0 tokens), o desempenho da categoria dentro de Meme,TON Ecosystem,TON Meme e a atividade em cadeia em --, todos esses elementos moldam a ação de preços do token.