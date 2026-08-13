Preço de Boardwalk hoje

O preço ao vivo de Boardwalk (BWLK) hoje é $ 0.333323, com uma variação de 0.21% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BWLK para USD é de $ 0.333323 por BWLK.

Boardwalk ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 996,560, com um fornecimento em circulação de 2.99M BWLK. Nas últimas 24 horas, BWLK foi negociado entre $ 0.331997 (mínimo) e $ 0.33378 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.356127, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.259596.

No desempenho de curto prazo, BWLK movimentou-se -- na última hora e -5.09% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 11.14.

Informações de mercado de Boardwalk (BWLK)

Capitalização de mercado $ 996.56K$ 996.56K $ 996.56K Volume (24h) $ 11.14$ 11.14 $ 11.14 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 996.56K$ 996.56K $ 996.56K Fornecimento Circulante 2.99M 2.99M 2.99M Fornecimento total 2,989,776.30864319 2,989,776.30864319 2,989,776.30864319

A capitalização de mercado atual de Boardwalk é $ 996.56K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 11.14. A oferta em circulação de BWLK é 2.99M, com um fornecimento total de 2989776.30864319. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 996.56K.