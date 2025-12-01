Preço de Blue Chip hoje

O preço ao vivo de Blue Chip (BLUECHIP) hoje é $ 0.00006903, com uma variação de 15.41% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BLUECHIP para USD é de $ 0.00006903 por BLUECHIP.

Blue Chip ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 69,928, com um fornecimento em circulação de 999.39M BLUECHIP. Nas últimas 24 horas, BLUECHIP foi negociado entre $ 0.00006882 (mínimo) e $ 0.00008186 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01671127, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00006531.

No desempenho de curto prazo, BLUECHIP movimentou-se +0.01% na última hora e +3.20% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Blue Chip (BLUECHIP)

A capitalização de mercado atual de Blue Chip é $ 69.93K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BLUECHIP é 999.39M, com um fornecimento total de 999390529.498178. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 69.93K.