Preço de Bitget Wrapped BTC hoje

O preço ao vivo de Bitget Wrapped BTC (BGBTC) hoje é $ 63.392, com uma variação de 0,51% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BGBTC para USD é de $ 63.392 por BGBTC.

Bitget Wrapped BTC ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 49.698.473, com um fornecimento em circulação de 784,00 BGBTC. Nas últimas 24 horas, BGBTC foi negociado entre $ 63.261 (mínimo) e $ 64.393 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 82.700, enquanto a mínima histórica foi de $ 58.296.

No desempenho de curto prazo, BGBTC movimentou-se -%0,01 na última hora e -%1,72 nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 13,20K.

Informações de mercado de Bitget Wrapped BTC (BGBTC)

Capitalização de mercado $ 49,70M$ 49,70M $ 49,70M Volume (24h) $ 13,20K$ 13,20K $ 13,20K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 49,70M$ 49,70M $ 49,70M Fornecimento Circulante 784,00 784,00 784,00 Fornecimento total 784,0 784,0 784,0

A capitalização de mercado atual de Bitget Wrapped BTC é $ 49,70M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 13,20K. A oferta em circulação de BGBTC é 784,00, com um fornecimento total de 784.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 49,70M.