Preço de Bitget Wrapped BTC (BGBTC)
O preço ao vivo de Bitget Wrapped BTC (BGBTC) hoje é $ 63.392, com uma variação de 0,51% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BGBTC para USD é de $ 63.392 por BGBTC.
Bitget Wrapped BTC ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 49.698.473, com um fornecimento em circulação de 784,00 BGBTC. Nas últimas 24 horas, BGBTC foi negociado entre $ 63.261 (mínimo) e $ 64.393 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 82.700, enquanto a mínima histórica foi de $ 58.296.
No desempenho de curto prazo, BGBTC movimentou-se -%0,01 na última hora e -%1,72 nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 13,20K.
A capitalização de mercado atual de Bitget Wrapped BTC é $ 49,70M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 13,20K. A oferta em circulação de BGBTC é 784,00, com um fornecimento total de 784.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 49,70M.
-%0,01
-%0,51
-%1,72
-%1,72
Durante o dia de hoje, a variação do preço de Bitget Wrapped BTC em USD foi de $ -325,25973241269094.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Bitget Wrapped BTC em USD foi de $ +779,9307936000.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Bitget Wrapped BTC em USD foi de $ -1.159,7946752000.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Bitget Wrapped BTC em USD foi de $ +1,487132416005.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ -325,25973241269094
|-%0,51
|30 dias
|$ +779,9307936000
|+%1,23
|60 dias
|$ -1.159,7946752000
|-%1,82
|90 dias
|$ +1,487132416005
|+%0,00
Em 2040, o preço de Bitget Wrapped BTC pode potencialmente apresentar um crescimento de %0,00. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
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Qual é o preço atual ao vivo de Bitget Wrapped BTC?
Bitget Wrapped BTC está cotado a R$317729.20296607392000, apresentando uma variação de preço de -0.51% nas últimas 24 horas.
Quanta atividade comercial está visível hoje?
Um total de R$-- foi negociado em exchanges importantes, indicando uma participação ativa no mercado e liquidez contínua.
Quão líquido é o mercado de BGBTC?
A pontuação de liquidez de --/100 reflete quão profundos são os livros de ordens, quão eficientemente grandes ordens podem ser executadas e quão estreitos são os spreads nos principais pares de negociação.
O que indica a faixa diária de negociação?
A variação de preço entre R$317072.61340290261000 e R$322746.34917015393000 destaca os níveis atuais de volatilidade e o impulso intradiário.
Qual é a posição atual de Bitget Wrapped BTC no mercado?
Atualmente, ocupa a posição de número #429, apoiada por uma capitalização de mercado de R$249095409.75077209473000.
Que papel desempenha a oferta na estabilidade do preço?
A oferta circulante de 784.0 tokens influencia diretamente o comportamento dos preços, especialmente durante períodos de demanda elevada ou escassez.
Quais fatores influenciam o perfil de liquidez de Bitget Wrapped BTC?
A liquidez depende da atividade dos criadores de mercado, da diversidade dos pares de negociação, da profundidade das exchanges e do envolvimento do ecossistema da rede --.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
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