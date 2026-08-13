Preço de Binance Super Cycle hoje

O preço ao vivo de Binance Super Cycle (BSC) hoje é $ 0, com uma variação de 7.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BSC para USD é de $ 0 por BSC.

Binance Super Cycle ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 97,734, com um fornecimento em circulação de 1.00B BSC. Nas últimas 24 horas, BSC foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01138529, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BSC movimentou-se +0.08% na última hora e -20.81% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Binance Super Cycle (BSC)

Capitalização de mercado $ 97.73K$ 97.73K $ 97.73K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 97.73K$ 97.73K $ 97.73K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Binance Super Cycle é $ 97.73K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BSC é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 97.73K.