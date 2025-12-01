Preço de Belgian Malinois hoje

O preço ao vivo de Belgian Malinois (BELG) hoje é $ 0.768602, com uma variação de 5.29% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BELG para USD é de $ 0.768602 por BELG.

Belgian Malinois ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 703,945, com um fornecimento em circulação de 916.23K BELG. Nas últimas 24 horas, BELG foi negociado entre $ 0.694679 (mínimo) e $ 0.849918 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 3.62, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.02682373.

No desempenho de curto prazo, BELG movimentou-se +1.71% na última hora e +14.32% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Belgian Malinois (BELG)

Capitalização de mercado $ 703.95K$ 703.95K $ 703.95K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 726.99K$ 726.99K $ 726.99K Fornecimento Circulante 916.23K 916.23K 916.23K Fornecimento total 946,230.3584123006 946,230.3584123006 946,230.3584123006

