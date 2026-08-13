Preço de BCOQ INU hoje

O preço ao vivo de BCOQ INU (BCOQ) hoje é $ 0, com uma variação de 1.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BCOQ para USD é de $ 0 por BCOQ.

BCOQ INU ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 128,645, com um fornecimento em circulação de 69.41T BCOQ. Nas últimas 24 horas, BCOQ foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BCOQ movimentou-se +0.16% na última hora e +2.14% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BCOQ INU (BCOQ)

Capitalização de mercado $ 128.65K$ 128.65K $ 128.65K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 128.65K$ 128.65K $ 128.65K Fornecimento Circulante 69.41T 69.41T 69.41T Fornecimento total 69,412,558,275,909.0 69,412,558,275,909.0 69,412,558,275,909.0

A capitalização de mercado atual de BCOQ INU é $ 128.65K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BCOQ é 69.41T, com um fornecimento total de 69412558275909.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 128.65K.