Qual é o preço atual de based fric?

O preço em tempo real de based fric (FRIC) é R$ BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como based fric está posicionado no mercado?

based fric ocupa atualmente a posição de número #6491 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$333111.44242693461000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de FRIC?

A oferta circulante de FRIC é de 1000000000.0 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de based fric?

Nas últimas 24 horas, based fric teve uma variação de preço entre R$0E-15 (mínimo de 24 horas) e R$0E-15 (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante based fric está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

based fric atingiu um máximo histórico de R$, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de FRIC hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de based fric?

A movimentação atual do preço de --% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Meme,Base Ecosystem,Base Meme. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.