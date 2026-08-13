Preço de Babypepefi hoje

O preço ao vivo de Babypepefi (BABYPEPE) hoje é $ 0.00547773, com uma variação de 0.84% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BABYPEPE para USD é de $ 0.00547773 por BABYPEPE.

Babypepefi ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 115,075, com um fornecimento em circulação de 21.00M BABYPEPE. Nas últimas 24 horas, BABYPEPE foi negociado entre $ 0.00545401 (mínimo) e $ 0.00552229 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.075201, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BABYPEPE movimentou-se +0.09% na última hora e +2.23% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.73.

Informações de mercado de Babypepefi (BABYPEPE)

Capitalização de mercado $ 115.08K$ 115.08K $ 115.08K Volume (24h) $ 1.73$ 1.73 $ 1.73 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 115.08K$ 115.08K $ 115.08K Fornecimento Circulante 21.00M 21.00M 21.00M Fornecimento total 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Babypepefi é $ 115.08K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.73. A oferta em circulação de BABYPEPE é 21.00M, com um fornecimento total de 21000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 115.08K.