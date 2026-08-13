Preço de aZen hoje

O preço ao vivo de aZen (AZEN) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AZEN para USD é de $ 0 por AZEN.

aZen ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,202,390, com um fornecimento em circulação de 2.43B AZEN. Nas últimas 24 horas, AZEN foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00324177, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, AZEN movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 39.26.

Informações de mercado de aZen (AZEN)

Capitalização de mercado $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Volume (24h) $ 39.26$ 39.26 $ 39.26 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.94M$ 4.94M $ 4.94M Fornecimento Circulante 2.43B 2.43B 2.43B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de aZen é $ 1.20M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 39.26. A oferta em circulação de AZEN é 2.43B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.94M.