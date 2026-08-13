Preço de AXOL hoje

O preço ao vivo de AXOL (AXOL) hoje é $ 0, com uma variação de 3.67% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AXOL para USD é de $ 0 por AXOL.

AXOL ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 374,971, com um fornecimento em circulação de 1.00B AXOL. Nas últimas 24 horas, AXOL foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.079047, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, AXOL movimentou-se +0.21% na última hora e -33.95% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 905.66.

Informações de mercado de AXOL (AXOL)

Capitalização de mercado $ 374.97K$ 374.97K $ 374.97K Volume (24h) $ 905.66$ 905.66 $ 905.66 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 374.97K$ 374.97K $ 374.97K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de AXOL é $ 374.97K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 905.66. A oferta em circulação de AXOL é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 374.97K.