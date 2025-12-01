Preço de AstroPepeX hoje

O preço ao vivo de AstroPepeX (APX) hoje é $ 0.0000057, com uma variação de 15.80% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de APX para USD é de $ 0.0000057 por APX.

AstroPepeX ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 373,774, com um fornecimento em circulação de 65.00B APX. Nas últimas 24 horas, APX foi negociado entre $ 0.00000491 (mínimo) e $ 0.0000058 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00036731, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000486.

No desempenho de curto prazo, APX movimentou-se +0.02% na última hora e -22.25% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de AstroPepeX (APX)

Capitalização de mercado $ 373.77K$ 373.77K $ 373.77K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 373.77K$ 373.77K $ 373.77K Fornecimento Circulante 65.00B 65.00B 65.00B Fornecimento total 65,000,000,000.0 65,000,000,000.0 65,000,000,000.0

