Preço de Astherus hoje

O preço ao vivo de Astherus (ASTHERUS) hoje é $ 0, com uma variação de 1.81% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ASTHERUS para USD é de $ 0 por ASTHERUS.

Astherus ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 24,849, com um fornecimento em circulação de 1.00B ASTHERUS. Nas últimas 24 horas, ASTHERUS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00203166, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ASTHERUS movimentou-se +0.02% na última hora e +8.81% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Astherus (ASTHERUS)

Capitalização de mercado $ 24.85K$ 24.85K $ 24.85K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 24.85K$ 24.85K $ 24.85K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Astherus é $ 24.85K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ASTHERUS é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 24.85K.