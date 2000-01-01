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Principais tokens de Mascot-Themed por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Mascot-Themed. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0.004411
+1.62%
-6.34%
-8.89%
$ 4.39M
$ 16.88M
2
Froge
Froge
FROGE
$ 1.92E-9
+0.05%
-1.80%
-4.24%
$ 1.25M
--
3
vankedisi
vankedisi
VANKEDISI
$ 0.01167974
-0.26%
-0.00%
+3.43%
$ 995.31K
$ 24.50K
4
Million
Million
MM
$ 0.990314
+0.03%
+0.00%
+0.09%
$ 990.31K
$ 30.45
5
Buy Button
Buy Button
BUY
$ 0.00072515
-1.82%
-0.09%
-47.52%
$ 666.40K
$ 195.64K
6
Luce
Luce
LUCE
$ 0.00028853
-0.10%
-0.00%
+3.70%
$ 288.49K
$ 27.22K
7
Litecoin Mascot
Litecoin Mascot
LESTER
$ 0.00014867
-0.16%
-0.01%
+1.74%
$ 148.63K
$ 196.08
8
Krex
Krex
KREX
$ 5.19E-6
0.00%
0.00%
-9.27%
$ 109.07K
--
9
SOLLE
SOLLE
SOLLE
$ 4.194E-5
+0.48%
-13.20%
-20.37%
$ 41.93K
--
10
Fluffey
Fluffey
FLUFFEY
$ 3.41E-5
-0.53%
0.00%
-10.59%
$ 34.10K
--
11
Astherus
Astherus
ASTHERUS
$ 2.49E-5
+0.20%
-1.30%
+7.47%
$ 24.90K
--
12
Plazzy the dog
Plazzy the dog
PLAZZY
$ 1.621E-5
+0.87%
-3.20%
-2.00%
$ 16.21K
--
13
Vatican Mascot
Vatican Mascot
LUCE
$ 3.7786E-8
0.00%
+2.70%
0.00%
$ 15.90K
--
14
Mooncat
Mooncat
MOONCAT
$ 1.565E-5
0.00%
+0.30%
-0.06%
$ 15.65K
--
15
Captain Ethereum
Captain Ethereum
CAPTAIN
$ 1.555E-5
0.00%
-2.80%
-5.13%
$ 15.55K
--
16
Anon Alien
Anon Alien
AALIEN
$ 1.554E-5
+0.52%
-0.90%
-30.22%
$ 15.53K
--
17
Lester
Lester
LESTER
$ 2.9937E-8
0.00%
-4.80%
0.00%
$ 12.59K
--
18
Qubit The Quantum Dog
Qubit The Quantum Dog
QUBIT
$ 1.205E-5
0.00%
+4.00%
+5.15%
$ 12.02K
--
19
YURU COIN
YURU COIN
YURU
$ 0.3069
+0.03%
+10.58%
+4.28%
--
$ 40.83K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Mascot-Themed e por que são populares?
Tokens de Mascot-Themed representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 19 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $9.04M.
Qual é o token de Mascot-Themed com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Mascot-Themed acompanhados na MEXC, YURU apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 10.58% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Mascot-Themed existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 19 tokens de Mascot-Themed, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Mascot-Themed incluem KEKIUS, FROGE, VANKEDISI. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Mascot-Themed?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Mascot-Themed é de aproximadamente $9.04M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Mascot-Themed, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.