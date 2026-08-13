Preço de Aster INU hoje

O preço ao vivo de Aster INU (ASTERINU) hoje é $ 0, com uma variação de 0.84% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ASTERINU para USD é de $ 0 por ASTERINU.

Aster INU ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 61,693, com um fornecimento em circulação de 990.00M ASTERINU. Nas últimas 24 horas, ASTERINU foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00785063, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ASTERINU movimentou-se -0.27% na última hora e +10.37% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Aster INU (ASTERINU)

Capitalização de mercado $ 61.69K$ 61.69K $ 61.69K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 61.69K$ 61.69K $ 61.69K Fornecimento Circulante 990.00M 990.00M 990.00M Fornecimento total 989,999,899.6374745 989,999,899.6374745 989,999,899.6374745

A capitalização de mercado atual de Aster INU é $ 61.69K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ASTERINU é 990.00M, com um fornecimento total de 989999899.6374745. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 61.69K.